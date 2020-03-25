新光三越落實時時、日日、周周環境清潔消毒，包含哺集乳室使用前後皆消毒。（新光三越提供）

Breeze Super人氣冠軍獨家新品，蔬果布丁有菠菜、南瓜、櫻花凍、胡蘿蔔等口味，每個原價100元、特價75元。（微風提供）

SOGO忠孝館春櫻展獨家初登場，ROLL ICE CREAM FACTORY-春櫻，每份180元，每日限量20份。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展人氣推薦，薯條三兄弟，每盒450元。（SOGO提供）

city’super KITCHEN 88泰式綠咖哩即食包200g，原價120元、特價105元。（city’super提供）

百貨抗疫，嚴密把關很「食」在，遠東SOGO忠孝館昨（24日）起至4月7日舉辦「春櫻‧食品展」，日本美食試吃加包裝，攤位、用餐區增加隔板，安心把關，人氣甜點和伴手禮都秒殺；微風超市Breeze Super、city'super 2家百貨頂級超市異國美食，買氣最高翻3倍。

「春櫻‧食品展」集合近60個廠商，昨首日熱銷商品有北海道目前停產、備貨150盒的「白色戀人」，才開店就售罄；每日限量20份的ROLL ICE CREAM FACTORY推出SOGO獨家口味「春櫻」，3小時內完售；連代購都斷貨的「薯條三兄弟」，至昨午17時賣掉50盒。櫻花季獨家限定的「家櫻花霜淇淋」、百年名店若狹屋本舖「北海道奶油餅乾」、橫濱名店鶴一家「家系地獄拉麵」皆為必嘗美味。

進出量體溫戴口罩

展場上防疫做好做滿，開店、閉店全場清潔且加強換氣，採人流控管、走道加寬，除日本職人提前來台居家檢疫14天，工作人員每日量體溫；消費者入場也要戴口罩，體溫超過37.5度禁止進入。

新光三越全力落實時時、日日、周周環境清潔消毒、掌握及追蹤員工健康狀況、強化增設手部消毒器並宣導勤洗手等防疫措施。

近日網路轉傳百貨有確診個案，經查證為不實謠傳，新光三越台中中港店23日主動向台中市警局報案並提供相關蒐證資料，警方已查獲2位散播謠言者到案並移送法辦。

歐日進口商品專區

防疫期間健康吃，Breeze Super蔬菜銷量是平日2至3倍、業績成長近2成，日本米較去年銷量增5成，無添加的蔬果布丁和水果三明治是親子喜愛的獨家新品。4月5日前復興本店、南京店、南山旗艦店同步展開日本北九州、鹿兒島物產展，歐洲進口商品也設專區，讓民眾選購更加豐富多元。

city’super以冷凍水餃為首的冷凍食品銷量增7成，冠軍是林青霞愛店「東門興記手工水餃」，近2周賣千包；即食的印度、泰國等南洋風味咖哩調料包，與韓國農心泡麵、一蘭拉麵皆爆增3倍。繼天母店、遠企店和台中店可Uber Eats外送，昨起信義店和板橋店也加入，輸入序號「150生鮮」享外送6次滿799元現折150元優惠。

(中國時報)