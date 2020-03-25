1.飲料架口有防滑設計，放置飲料更穩固。（陳大任攝）

2.新增的倒車按鈕在左把手上，相當方便。（陳大任攝）

3.儀表資訊簡明。（陳大任攝）

4.車尾造型簡潔。（陳大任攝）

Gogoro最近大動作調整產品線，將Gogoro 3系列由原本前14吋、後13吋輪圈規格改為前後都是12吋，最大目的就是要降低車身，將座墊高度降為75cm，讓更多人可以輕鬆跨騎，新增的Gogoro 3 Delight車款除了更親民的價格，也帶來更多色彩的選擇。

原本輪圈前大後小的目的是提供較佳的騎乘路感，因為大輪圈較能吸收路面坑洞的震動，但相對車子就變高了，Gogoro不只換上12吋小輪圈，並採用全天候胎，新的膠料配方可提升溼地抓地力，提供更短的煞車距離。

實際騎乘，Gogoro 3 Delight的座墊既寬又Q相當舒適，可減緩許多來自路面的震動，新增的倒車檔可大大減輕騎士在移動車輛的出力，車頭下方的置杯架開口附有止滑功能，提高行車當中裝載瓶罐的穩定性。

Gogoro 3 Delight售價7萬8980元，若以基隆市汰舊換新補助，最低5萬4980元。4月底前購買還可獲得Gogoro品牌特仕安全帽和機車專用藍牙耳機。

(中國時報)