宏佳騰Ai-1 Comfort主打12吋輪圈、雙置杯架，售價7萬9800元起。搭配亞太電信智慧電車方案，綁約36期、月付1888元，最高可折2.7萬元，若加上政府購車補助，以基隆市為例，新購最高折1.2萬元，汰舊換新最高折2.5萬元，購車價可分別壓低至4萬800元、2萬7800元。3月底前訂購加贈品牌風格安全帽及無線鑰匙保護套。

(中國時報)