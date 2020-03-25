宏佳騰Ai-1 Comfort 最低3萬有找 04:102020/03/25 中國時報 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏佳騰Ai-1 Comfort外觀。（陳大任攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏佳騰Ai-1 Comfort主打12吋輪圈、雙置杯架，售價7萬9800元起。搭配亞太電信智慧電車方案，綁約36期、月付1888元，最高可折2.7萬元，若加上政府購車補助，以基隆市為例，新購最高折1.2萬元，汰舊換新最高折2.5萬元，購車價可分別壓低至4萬800元、2萬7800元。3月底前訂購加贈品牌風格安全帽及無線鑰匙保護套。 (中國時報) #宏佳騰 #最高折 #COMFORT 你可能也想看 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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