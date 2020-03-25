終於可以穿些輕便衣服了，奇妙的台灣，有時硬是冬裡送你幾天漸漸暖起似春的好日。

親愛的大朋友你好。

你會說；這樣就是一種小幸福了。 可某些時並不能這樣感受到。

有那樣的時候，一切都看似好好的，幾分鐘，幾秒鐘，突然之間，沒來由地，會覺得好沒意思，有時幾乎覺得「我這樣過日到底是要幹什麼呢？要繼續到哪時候？」當然，真的只有那少少的時間，一開始著手做事，便，完全將這念頭推到一旁，最後，忘記。不過再一段時間又可能再來一次。

是這幾年心臟造成我的麻煩之後，人老身體壞掉的原故麼？丈夫走了，感情好一點的朋友也走了一大半，眼眸前來來去去說不上話的人多有其在，有時我對著人笑，自己都不覺有味。

我在絮絮叨叨，有些欺負你，知道你不得不看，你自覺有責任不可以不看。請原諒，我已經很習慣找你說話。

我一直被歸類人生勝利組，天知道我是跪著爬著滾著達到「日子比較好過」的。我這輩子只有寫作有些些成績，但其實也不怎麼樣，天份不大夠，運勢也差一截。其他，為妻成績尚可，為母成績也只是尚可，我自己的原生家庭從來都是和我相背而處，我如何付出似乎都只是讓父母不以為然，對家的失望使我沒有想到我有福氣能擁有三個特殊、真心又比一般人強上一點點的孩子，最高興的是他們的日子過得好，心情愉快，良善有禮又有理，對父母尤其孝順。使我這一生，不管成績，不管所獲，我其實比別人都寬心又幸福。

是的是的，這樣很好。

我要多練習不亂想。

你喜歡我告訴你我的日常生活，那就再說些家常吧，雖然有些瑣碎。

我家飯廳有書架，書架邊緣恆常釘掛著一天撕去一頁的紙本大日曆，歲歲年年，像是一個儀式，夜間十二點一過，我便去撕扯下今天，將時間迎向明日，（同時明白該睡了）。

這紙日曆也有來歷，我的寫作班一個只跟過我一年半年的學生，每到年末會給我寄一份日撕日曆和年記事簿和禮物，大約，有十年了？但她極少和我見面，偶時念及她，只好自我解嘲：怪老師怪學生，便不怪啦。（她名千尋，是，「神隱少女，千與千尋」）。

對，我今天心情不好，想說點我自己開心的事。

我非常非常喜歡披肩圍巾之類的紡織品，（就像我喜歡書本雜誌之類的印刷品）。千尋心細，把我的習性記在心了，她會寄日曆時寄一件大披肩給我，啊，差不多一年一件欸！很有趣的是，她的品味和我有些接近，以致寄贈的披肩從來不曾讓我因花色的不喜而尷尬而不肯用。她是不是像玩著遊戲一樣在服裝店猜測、揀選著各色各款披肩然後寄給我？或是她揀選一條給我也揀選一條給自己？有淺棕色和淡藍方格子組合的，有黑與豔紅相伴尾角有朵大花的，有全灰色邊處綴了金屬小孔的，今年的是淺黃底印了咖啡色千鳥或其他格形的。

這些披肩披著外出或寫稿時蓋住雙腿，冬日，我便常和千尋在一起。

嗯，好像心溫熱起來了，現時我輕撫著腿上的柔軟格子薄呢披肩，情緒也緩緩圓好。

這幾年，一直遇到好醫生，我的健康漸漸穩定，生命的河流與一歲一歲的流年慢慢地趨向平和，平和的我的外在與平和的我的內裡一起過起平和的日子。（希望可以一直這樣啊）。

我知道應該答覆你信上的「你覺得」我也知道你十分在意「我以為」。可是你別犯規，不可以「晨起坐在太陽輕吻的小小前廊想著愛某人說過的一些話，想到冷涼了咖啡。」哎哎，冷涼了咖啡是大罪，你被「記點」了。（我們得平和一點）。

是了，你寫回憶錄了嗎？我輩之人好些都在寫回憶錄，我從未打算寫回憶錄，我的平面生活，一眼看淨，一眼看盡，深度廣度俱不足，寫點散文有興趣的人讀一讀有些樂調子就好，回憶錄，讓心寬意遠人生有建樹的人寫吧。

人生走到盡頭，我是連公祭和告別式都不想要的人，活著對我好的人我活著也會對他好，對他感謝，對他付出我心，對我不好的人，我們生時就隨時可以向互相的友誼道別，我死，他來什麼告別式？一點都不必。

是我抒告我的想法，我們遲早要面對，你別心中不快，你，應和我想法接近吧？（不要跑到我家樓下來，我還好。）

只是，我想你了。 你的小朋友

(中國時報)