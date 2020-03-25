好吧不瞞您說，此回南下，實非為了馬賽海鮮湯，而是和家人一起前往高雄探望阿姨。那又為何會遇到馬賽海鮮湯呢？應是心想事成。何以見得？因為這個農曆年特想它。

那是除夕當天。話說這回過年，打定的烹飪主意是清理庫存，冰箱有啥做啥，正是翻搜時，發現了躺在冰箱冷凍庫的海鮮高湯。這湯並非特地熬製，乃是一次次惜物之積存：原只是蝦頭蝦殼高湯，後凡剩餘的白酒蛤蜊汁、蒸魚汁、煎魚鍋底精華等等，全一股腦兒混進。如今搜出了它，那麼便逢湯作戲，拿它挑大梁烹治義式海鮮湯，當成除夕中午祭祖的扛鼎主菜。

是日上午，將此湯用剝除的蝦頭蝦殼再吊一次，過濾後煮滾，投入爆香的番茄、洋蔥、紅蘿蔔、薑、辣椒等燉至風味盡釋，續添炒過的黃、綠櫛瓜稍煮，再放煎香的草蝦、透抽與白酒煮開的蛤蜊，微沸時，撒上胡椒與自陽台摘來的刺芫荽即熄火，連同其他菜餚一塊兒擺上祭桌，於中午十二點祭拜先父。

燒完金紙，將菜餚復熱後端至餐桌，換子孫享用。「這湯還真是好喝！」向來沉默是金、非必要不輕易開口的弟弟居然發出讚歎，這事兒非比尋常，癱在沙發休息的我趕緊躍起舀了一碗，是啊真好喝，鮮濃醇馥豐潤，食罷，忽生一念：「那馬賽海鮮湯呢？也是這般美味？」

這樣就心想事成了？是的，老天爺感應到我的強大念力，製造了幾個嘖嘖不可思議的巧合，讓我於大年初四抵達高雄後，意外地來到簡天才主廚的餐廳；又讓我因中午被阿姨盛情款待、希望晚餐簡單些，對菜單上那澎派的晚間套餐不感興趣而欲離開之際，靈光一閃翻到次頁的單點菜色細讀，一讀之下不得了，湯品裡竟有一道馬賽海鮮湯，哇簡直感動得要效法陳之藩先生謝天了，立馬預約當晚六點來此用餐。

回到下榻旅店稍事梳洗，慎重地換穿姊妹淘王宣一送的Jil Sander小斗篷，準時於六點推門而入。享畢餐前麵包、開胃小品、鮮蝦餃與龍蝦醬汁，馬賽海鮮湯登場了。侍者先端上海鮮盤（有鱈場蟹及略煎的長尾冰鯛、明蝦、透抽，綴撒九層塔絲、蒔蘿、蔥花），接著說菜：「去年曾邀來馬賽唯一米其林三星主廚Gerald Passedat客座，他將整隻螃蟹及整條魚打碎，與茴香根、西洋芹、番茄、韭蔥、柳橙、大蒜、茴香酒、番紅花等熬成高湯，簡主廚的版本則採龍蝦殼、魚骨、火燒蝦、白酒……。」說完，將盛在白瓷壺裡的深褐高湯緩緩地一圈圈繞著海鮮澆淋，盤裡頓有一座被海洋環抱的島。

期盼的「食」刻，趁熱品湯，滋鮮味豐內蘊深厚，甘韻盈腔毫無鹹腥，把我當年旅至法國普羅旺斯時，在馬賽餐廳踩到地雷的遺憾給彌補了。一口一口專心品完，又將剩下的半壺高湯統統注入盤裡飲進肚腹，管他高磷高鉀高普林，平日吃得養生，就為了把額度留給這種光榮放縱時刻。

滿意地踏上歸途。途中，路燈下那盛開在火焰木梢的大紅花，讓我想起了此行母親的脣紅。前陣子摔跤幸無大礙的母親，聽聞阿姨也跌倒了並傷到龍骨，無視己傷未癒，立刻薄施脂粉搽了口紅請兒女陪她南下，年已八旬的兩老見面時，先是相擁而泣，繼之相視而笑。我想，這兩老之間歷久不渝的姊妹深情，是比這道馬賽海鮮湯還要濃郁還要醇厚的愛啊。

(中國時報)