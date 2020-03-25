email到人間 04:102020/03/25 中國時報 本報訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 email到人間 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本刊歡迎賜稿，但作品必須未曾發表於任何報章雜誌及虛擬媒體（包括網站、部落格、新聞台）。除特定主題徵文、徵圖另有註明收稿電子信箱外，一般稿件，包括散文、小品文、新詩、小說等等，請傳專用投稿電子信箱：[email protected]。若以書面郵遞投稿，須附回郵信封，否則概不退件。稿件經採用，同時刊登在人間副刊及中時電子報、翻爆官網，並收入於中時報系資料庫。 (中國時報) #稿件 你可能也想看 推薦閱讀 email到人間 04:102020/03/23 藝文副刊 email到人間 01:212020/03/24 藝文副刊 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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