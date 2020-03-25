據第一財經報導，中國鐵路武漢局集團公司通告，根據24日《湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告》，自3月25日零時起，恢復辦理湖北省境內除武漢市17個（武漢、漢口、武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站）鐵路客站外的到達和出發業務。

(旺報 )