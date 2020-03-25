武漢之外湖北城市 25日恢復鐵路客站業務 02:422020/03/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據第一財經報導，中國鐵路武漢局集團公司通告，根據24日《湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告》，自3月25日零時起，恢復辦理湖北省境內除武漢市17個（武漢、漢口、武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站）鐵路客站外的到達和出發業務。 (旺報 ) #武漢 #天河 #通告 #湖北省 #業務 也許您會感興趣 推薦閱讀 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 義染疫死亡率爆表 媒體警告實際感染者恐達10倍 00:242020/03/23 國際 網傳仍有確診 武漢連夜闢謠 04:102020/03/23 焦點新聞 網傳多地確診 武漢當局急駁斥 04:102020/03/23 兩岸要聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 聲稱能擋新冠肺炎 美司法部破獲賣假疫苗網站 14:212020/03/23 國際 封城日記完結 居民哭喊能下樓了 01:192020/03/24 焦點新聞 熬過驚心60天 武漢撤跨區卡點 01:192020/03/24 焦點新聞 黃石市動起來 開全面解封首例 01:192020/03/24 焦點新聞 少婦疫樣情 璀璨武漢變首飾 01:192020/03/24 焦點新聞 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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