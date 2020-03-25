素有大陸外貿「晴雨表」之稱的春季廣交會，原表定4月舉辦但近日確定延期。據新浪財經報導，大陸國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議時指出，針對外需訂單萎縮態勢，支援企業網上洽談、網上辦展，主動抓訂單、促合作，並據國際疫情發生新變化的情況，研究推遲今年春季廣交會時間，以及利用網路等手段舉辦等替代方案。

(旺報 )