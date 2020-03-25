陸國務院研究推遲春季廣交會 或網上舉辦 02:422020/03/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 素有大陸外貿「晴雨表」之稱的春季廣交會，原表定4月舉辦但近日確定延期。據新浪財經報導，大陸國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議時指出，針對外需訂單萎縮態勢，支援企業網上洽談、網上辦展，主動抓訂單、促合作，並據國際疫情發生新變化的情況，研究推遲今年春季廣交會時間，以及利用網路等手段舉辦等替代方案。 (旺報 ) #春季 #國務院 #訂單 #大陸 #研究 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸傳房市崩盤 國務院機關報闢謠 04:092020/03/21 焦點新聞 外銷訂單2月慘 3月會更慘 04:092020/03/21 財經要聞 美加州封州令 4000萬人禁足 04:102020/03/21 國際大事 陸首重穩就業 輸血中小微企業 04:092020/03/22 焦點新聞 外銷訂單驟減 陸企憂無工可復 04:092020/03/22 全球財經 穩就業 陸輸血中小微企業 04:102020/03/22 兩岸要聞 陸槓桿資金減8成 借錢炒股消退 04:102020/03/23 焦點新聞 比保6重要 陸經濟先顧飯碗 01:192020/03/24 焦點新聞 1萬3500人因疫情受困海外 美國務院擬安排接運 10:362020/03/24 國際 外交官網路論戰 美國務院發言人提臺灣嗆中方 18:432020/03/24 國際 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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