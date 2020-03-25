宜蘭凌晨規模3.4地震 最大震度3級 03:102020/03/25 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據中央氣象局最新資訊，今天凌晨02：06發生芮氏規模3.4地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今天凌晨02：06發生芮氏規模3.4地震，地震深度5.0公里，震央位於宜蘭縣政府西南方52.0公里（位於宜蘭縣大同鄉）。 最大震度宜蘭縣3級，地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 清明連假遊台灣！司馬庫斯森呼吸、觀星賞月露營趣 兒童連假當導覽員！來「冊店」迺菜市仔 學習珍惜食物 世界級名畫景點在台南！歐風博物館、冠軍咖啡、泥漿溫泉好吃也好玩 (中時電子報) #3.4 #最大震度 #3級 #宜蘭縣 #地震 也許您會感興趣 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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