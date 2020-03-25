法國是新冠肺炎的歐洲重災區之一，將近兩萬個病例，860人死亡。而疫情對經濟造成的影響層面更大，多家大型企業，包括法航都宣布裁員，飯店、餐飲、美髮等也都禁止營業，全國面臨衰退危機。而此時正是法國農作盛產的季節，農業部長呼籲因疫情而失業的人民，投身農業。

根據路透社的報導，法國為農業生產大國，以往採收的季節，農民都會雇用大批的外籍移工來從事採收工作，但新冠疫情之下，國界已經封鎖，不可能再雇用到足夠的移工，估近今年將會短缺近20萬民農業工作者。

農業部長紀堯姆(Didier Guillaume)在接受電台訪問時指出，與其讓已經成熟的果實在樹上腐爛，我們迫切需要更多的人力投入農事生產。而這一批因疫情失業的法國人，就是我們在找的「影子大軍」，非常鼓勵他們協助法國農業度過缺工的難關。

部長也指出法國採收季節時，勞力最密集的作物是草莓、蘆筍和水果。新冠肺炎已經影響到很多行業了，不希望連法國最自豪的農業都受到重創。

(中時電子報)