歌壇新人楊仁沛年約44歲，近來推出創作愛情三部曲的第二首單曲〈就離開沒關係〉特別邀請來袁詠琳一起對唱，在音樂MV中，袁詠琳與楊仁沛在其中展開愛情諜報戰，不只尬戲還尬舞，對袁詠琳來說跳舞完全不是問題，但對人高馬大的楊仁沛而言，這可是讓他猶豫再三。

為了在音樂MV中呈現最好的效果，不太擅長跳舞的他展開了每天6小時以上的舞蹈特訓，楊仁沛笑說這一切的辛苦，都只為了能追上袁詠琳的舞蹈程度，一旁的袁詠琳聽到就開玩笑的說：「這可是要花上10年的時間唷！」嚇的楊仁沛馬上改口：「只能達到模仿袁詠琳的舞蹈水準啦！」不過她也十分肯定他練舞的成果，更佩服楊仁沛的毅力，從一個成功的企業家，能放下一切來完成音樂的夢想，還這麼努力的練舞，不禁讓自己想起了自己剛入行時的初衷及努力，這次能一起合作，就一定要給歌迷最棒的呈現。

從小因父親工作移居美國的楊仁沛，長大後曾在好萊塢參與過獨立電影的製作，後來隻身在紐約創業，開設了數位廣告公司，事業有成的他一直難忘音樂夢，決定放下一切回到台灣，勇闖歌壇；特別的是，他除了是大陸工程董事長殷琪的外甥，2017年還被拍到與林志玲約會，之後因雙方忙碌而斷了聯繫。

(中時 )