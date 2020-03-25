美國國會準備祭出重大紓困方案，緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，市場充滿樂觀，美股在週二(24日)大反彈，道瓊飆漲11%，創下了1933年以來最高的單日漲幅。

根據路透社的報導，道瓊工業平均指數上漲2,112.98點，或11.37%，以20,704.91點作收，創下1933年來最大單日漲幅。標普500指數上漲209.93點，或9.38%，以2,447.33點作收，為2008年10月以來最大單日漲幅。科技類股那斯達克指數上漲557.18點，或8.12%，以7,417.86點作收。

這一波漲幅，來自於周二民主黨和共和黨的議員共同推行高達2兆美元的紓困方案，加上是投資人相信現在是市場的低點位，讓市場對於疫情過後經濟復甦抱持著高度樂觀的心情。

而道瓊指數大漲的主動力，來自於波音公司，在執行長卡爾胡(Dave Calhoun)宣布今年中737 MAX客機將重回市場後，股價一天內飆漲了21%。其餘亮眼的個股還有達美航空上漲將近21%，通用汽車也上漲近20%。

(中時電子報)