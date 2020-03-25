歐洲的新冠肺炎疫情持續發燒，德國一天新增4,764例，累積27,436個案例。瑞士也累積了將近9,000個病例。

根據路透社報導，周二(24日)德國官方公布的數字顯示，24小時之內新增4,764例，累積27,436個案例，死亡案例新增了28例，累計114例。

而瑞士為了鎖定感染源，擴大檢測範圍，每天都檢測8,000人以上，至今累計了超過8萬名民眾，檢驗陽性的病例累計將近9,000例。

文章來源：German coronavirus cases rise by 4,764 cases to 27,436: Robert Koch Institute
文章來源：Swiss coronavirus cases rise to nearly 9,000, with 90 deaths
美失業率飆新高 超越大蕭條！防疫亟需銀彈 歐盟取消預算赤字上限
法國面對新冠失業潮 農業部長： 來幫忙採水果
義大利累計69,176例 官員： 實際數字恐是10倍

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #德國 #瑞士