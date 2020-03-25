歐洲的新冠肺炎疫情持續發燒，德國一天新增4,764例，累積27,436個案例。瑞士也累積了將近9,000個病例。

根據路透社報導，周二(24日)德國官方公布的數字顯示，24小時之內新增4,764例，累積27,436個案例，死亡案例新增了28例，累計114例。

而瑞士為了鎖定感染源，擴大檢測範圍，每天都檢測8,000人以上，至今累計了超過8萬名民眾，檢驗陽性的病例累計將近9,000例。

(中時電子報)