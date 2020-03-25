精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月25日)的國際新聞重點。

【1】美股大反彈 道瓊飆漲11％ 創1933年來最高單日漲幅

美國國會準備祭出重大紓困方案，緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，市場充滿樂觀，美股在週二(24日)大反彈，道瓊飆漲11%，創下了1933年以來最高的單日漲幅。

【2】南韓學霸變淫魔 起底示眾

南韓近日爆發涉及未成年少女性虐及性剝削網路匿名聊天室「N號房」事件，引起南韓社會震驚和憤怒。涉嫌販賣、散播性虐影片、化名為「博士」的聊天室管理員趙主彬（音）已被警方拘捕。

【3】美三大報呼籲北京撤銷驅逐美國記者的決定

美國三大報-華爾街日報、華盛頓郵報和紐約時報敦促北京撤回最近作出的強迫他們十多名記者離開中國的決定，稱大陸政府做出這項決定時全球正在面對一場"共同的危機"。

【4】安倍與IOC主席達成共識 東奧延期1年左右

日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧運委員會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，雙方針對「今夏的東京奧運會延期1年左右」方針達成共識，即東奧最遲在明年夏天以前舉辦。巴赫針對東奧延期的提案表示，「100%同意」。

【5】德國公布鉅額紓困計劃 追加1560億歐元

據新華社24日報導，德國財政部23日表示，為緩解新冠肺炎疫情的負面影響，德國政府將啟動該國史上力度空前的一攬子經濟紓困計劃。

(中時電子報)