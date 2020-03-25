存股不敗教主退休教師陳重銘說自己現在是會「保留資金，觀察局勢」，只要看到「全球確診人數減少、疫苗研發時程明朗化」這二個關鍵點，就是布局台股的號角響起。

陳重銘遇到台股大跌仍是老神在在，跟記者約訪時間是早上10點。「跌了買一點，跌破9千多買一些，元大高股息ETF0056跌到20元以下是很難得價格，趁著往下接單。」、「股災是猜不到底部，做好資金控制非常重要。」陳重銘說。

「買股票最怕的就是『不確定』的這三個字。一但等到全球確診人數的趨緩，以及疫苗研發成功，股市也會好轉。」、「慢慢的低接，不要急。布局趁便宜，逢高也是可以出脫。可以用三角形買法，做好資金配置四等分，分批進場。」

陳重銘舉例何謂「三角形買法」。舉例來說，股價24元時買入1張的資金占10%，23元時買入2張占20%、22元時買進3張、占30%，到21元買入4張占40%，也就是投資人做好的4筆資金配置，從10%分批持續加碼到最後投入40%資金。

全球投資人皆高度關切疫情解藥－疫苗何時誕生，盼能早日結束股市黑暗期。（圖／許文偉、陳家榆繪）

陳重銘說，「過去股災出現，滿手資金者逢低接手的話，反而是富者愈富，大幅上揚。坦白說，我也有期望這次的機會。」「過年前那時還看不出疫情會如此嚴重，那時我有進場高鐵，想說春節過後賣掉可以賺波段，但天算不如人算，也趕緊認賠出場。」陳重銘提到除了長期存股之外，偶作波段布局之作。

「現在看來，股災是危機也是機會。」陳重銘以自己為例，如果是「資金空手者」、新手者，他會考慮官股金融股、元大高股息（0056）、中信中國五○（00752）、元大台灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692）。

此外，陳重銘也有看中5G基地台題材的中國鐵塔（0788.HK），是透過複委託買進在香港上市的個股，還有因為疫情刺激宅經濟的淘寶、騰訊，也是在中信中國五○（00752）的成分股之一。

陳重銘分享ETF指數型基金給友人與讀者，其中包括富邦公司治理（00692）。（圖／報系資料庫）

「2020年的獲利恐怕會變差，要看今年的營收是持平、衰退還是成長。」以0056舉例來說，「反而是要慢慢買，等低點接，才能有波段的價差。」陳重銘說，「選好的標的，譬如官股的兆豐金、第一金、合庫金、華南金等，看中的是配息殖利率。」

還有他也會考慮投資像是ETF0056，是由台灣50指數及台灣中型100指數成分股，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股，等於就是一次買進30家高股息殖利率的個股，一次投資30家高股息公司。

陳重銘目前長期持股除了有台積電、中信中國五○（00752）及1千多張金融股，其中光是中信金就有400多張占最大宗，其他還持有第一金、元大、台企、台新金等。他預估會在這一波台股大跌之際，再投入大筆資金買入ETF0056等。

陳重銘投資心法

當全球確診人數減少及疫苗出現，即布局台股時機。

心法：考慮買官股金融股、ETF0056、00692、00850及00752等，著重殖利率。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)