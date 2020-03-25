「股市金釵」之稱、寶來證券創辦人之一的葉美麗說：「這次美股、台股大跌跟以前情況不同，是病毒帶來的，而不是資產泡沫滅掉的。」財經政策工具不能直接取代疫苗與解藥，但是「可以針對恐慌心理出招，接著為疫苗與解藥的正式出台爭取時間。」

2000年的網路破沫破掉，那斯達克指數在3月出現崩盤。2007年8月出現次級房貸風暴，2008年9月則出現以房貸為基礎的衍生性金融產品的泡沫破掉。

葉美麗接受本刊記者專訪時提到，「這些問題的根源都還在經濟與金融體系內，例如信用的過度擴張。但是，這次我們碰上的肺炎疫情病毒本身卻是非經濟因素，來影響到實質經濟。」「所以，過去泡沫破掉的經驗參考價值，根本不容易複製。」

葉美麗長期以來會將上市櫃2千多家公司的每一季營收等數據，做成總表，搭配時事、產業發展隨時觀察而在台股縱橫多年。「主要是跟著法人進出台股市場，獲利停損點從15℅到30℅都有，抱個2至3年居多。以股票、期貨及外匯槓桿交易居多，很少做房地產，還是比較習慣標的物流動性質高。」

葉美麗用手機秀出她統整全部上市櫃公司的營收表。（圖∕王永泰攝）

「沉著、冷靜。稍安勿躁，等待時機。」葉美麗以這幾個字跟身旁許多詢問現在是不是台股買點進場時機。而她認為買股票是「看企業價值，不是看股價」，「利多時才算是買到便宜，利空就買貴了」，她也以過去「沒有買台積電」為例，認為在短期間獲利出場的空間有限。

葉美麗意指權衡「公司價值與公司股價」的方式來思考投資標的，勝算是非常大的，而這個檢視方法，雖可以透過公司的財報表來檢視目前的股票價值，光看一家企業「目前的」價值還不足以吸引人，更重要的是「未來的價值在哪裡」。

葉美麗表示，巴菲特之所會被稱為股神，是因為他不會被股市炒手誤導，反而擅長尋找股票價格低於真正價值的那些公司做長期投資。要了解這家公司的經營團隊與專業經理人，可以帶領這家公司創造出來令人驚訝的價值，而這價值不會只有翻倍，極可能翻好幾倍。

話鋒一轉，葉美麗提到現今各國一定會搬出貨幣寬鬆與財政刺激，但是這些政策工具沒辦法消滅病毒。反過來講，一旦找出「解藥」的時候，即使沒有動用這些政策工具，行情自己也會恢復得很快。

葉美麗布局台股以科技、5G、航太類為主。（圖∕王永泰攝）

她還說先前和友人提起，自己在耐心等待與煎熬的過程中，重新解讀經濟政策工具的作用有三點。

第一，市場該跌就跌，本來是可以的，但是，由於「停損的程式交易會自動啟動，加劇賣壓」、「ETF交易會助漲助跌，放大震盪幅度」與「華爾街會利用這種機會放空，會殺到見骨見肉，逼聯準會出來表態降息」，所以「市場會超跌！」

葉美麗提到這種跌過頭的情況，有可能造成金融市場的流動性危機與系統性風險，為聯準會所不樂見。所以聯準會肯定介入，很可能會把利率降到零，然後重新啟動量化寬鬆。這樣做並沒有消滅病毒，但是可以消滅病毒擴散所帶來的恐慌心理，避免市場陷入超跌狀態。也就是說，用貨幣寬鬆來對付非經濟因素，主要是針對恐慌心理而來的。

第二，航空公司的飛行班次與路上的汽車大幅減少，大陸製造業與房地產業陷入停滯狀態，所以原油需求自然大幅減少，造成油價的大跌。於是，美國總統川普啟動戰備石油儲存計畫，在油價低的時候增加購買，還要買到滿。等於是變相支撐美國頁岩油業者，化解石油市場的恐慌心理。

葉美麗說，從這兩點來看，財經政策工具不能直接取代疫苗與解藥，但是「可以針對恐慌心理出招，接著為疫苗與解藥的正式出台爭取時間。」

全球投資人皆高度關切疫情解藥－疫苗何時誕生，盼能早日結束股市黑暗期。（圖／許文偉、陳家榆繪）

第三，除了恐慌心理與爭取時間這兩點來看，川普政府的即時推出財經政策工具，也是在展示危機處理能力，讓選民對川普政府恢復信心，要在全國緊急狀態中營造亂中有序的局面。

因此，葉美麗認為「如果貨幣寬鬆還不夠，那還可以更寬鬆。如果財政刺激還不夠，那還可以更刺激！川普等於是在告訴病毒，我川某人可不是好惹的。」

葉美麗投資心法

稍安勿躁、等待時機。

心法：買股票看企業未來價值、不看價格；看好科技、5G、IC設計、航太類股。

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(中時電子報)