有20年股齡上班族孫悟天，在五、六年前改投資金融股，跟著不敗教主退休教師陳重銘一起存股。但他在疫情發生後及股災發生前，在臉書公開說他要「賣股」的換股操作，在存股族中成了議論焦點。

孫悟天接受本刊記者訪問時強調，「我之前就曾提到過『存股』的存，不是久抱不放。」

2月20日，「新聞報導疫情嚴重，觀光、旅遊、交通、零售業等都受影響，不像過去是單一事件，是經濟面全體性衝擊，就決定出脫一些股票。」2月24日孫悟天於臉書社團公布「我要賣股票」，「太太還擔心我是在唱衰，確實也引起一些存股族議論。」

標榜「輕鬆存股」的孫悟天，2月初就先脫手150張第一金股票，獲利了結。（圖／截至臉書）

「自己設停損點是『業績變差』、『急需用錢』與『持股倍數太高』出現時，就是要考慮賣股票的時間點。」許多上市公司公布的一、二月營收，確實有受到影響，「第一金股票已經賣了150張，手頭上還剩下200多張其他股票。」

孫悟天提到目前持股數量，另外還有一些公股銀行的金融股，他還強調「存股族有個盲點，就是業績變差了也不賣。」

「我會考慮這一波低檔時，大買特買。但不一定會像過去選擇個股，而是選擇ETF類的像是0050，以電子檔與金融股為主。還有股利精選三○ETF（00701），是低波動的前30℅。」

記者問為何「沒有挑選0056高股息」？孫悟天說：「那要有10年抱股的心理準備。」

標榜「存股輕鬆學」的孫悟天。（圖∕馬景平攝）

孫悟天投資心法

疫情影響企業獲利，存股業績變差就要停損賣出。

心法：股災低檔時大買特買，但不買個股，改買ETF，例如0050、00701。

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(中時電子報)