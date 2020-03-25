在這波史無前例的金融動盪中，前外資金童分析師楊應超的投資布局策略，仍是不動如山。「病毒可說是『壓力測驗』，但我一點都未受影響，因為我一直都很保守，而且已經準備好了。」

楊應超說自己是「做長期資產配置，不是選股，維持50℅股票ETF、50℅債券梯的比例，分散風險就對了。最近債券賺多的部位賣掉，拿去補虧損股票部位。」

楊應超觀察，「過去三C產品頻推新款帶動換機潮，第三、第四季通常是旺季，疫情拖愈久勢必會讓需求遞延，但是需求不會消失。衛生紙、漂白水，食品類等的需求則因此提前。

不幸的是，餐廳、郵輪、飛機、電影院類似的可有可無的需求則就不會回補了。

網購電商產業因疫情受到宅經濟熱潮帶動，營收成長２成以上。（圖／黃威彬攝）

「這些產業隨著疫情發展，都是會因為『需求』而面臨消失、遞延與提前，營收的多寡也會跟著消長。」楊應超還舉例說，像是美國亞馬遜和披薩外送店現在還要大量增加雇員，就是因為網購送貨商機大爆發。

不過，他提醒讀者巴菲特說過的一句話，「只投資你懂的東西」，「像是貨幣、期貨、石油、黃金，我不懂也不敢碰。投資不漲就是跌，不就是跟賭博一樣，很多其實是運氣不是能力。」

此外，「不能只知道定存、儲蓄險，要多增加財務知識與管理風險。」楊應超說，富人有知識與資金，這也是貧富差距愈來愈懸殊的所在。

楊應超投資心法

疫情乃財務壓力測試。

心法：只投資自己懂的，持續定期投資，50%買美國股票ETF（DIA、SPY、QQQ），50%買美國債券ETF。

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(中時電子報)