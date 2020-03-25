許多股民會認為在目前美股、台股慘跌的情況下，是不是一個極佳的進場時機，但又擔心進的太早、或太晚，影響預期的獲利，不過投資達人卻有不同的看法。

網路上有許多股民追蹤的算利教官-楊禮軒表示，許多投資人會認為這次崩跌若不趕快進場，是否會錯過進場時機，但目前還是要看歐美國家的防疫情形，是否有認真洗手、戴口罩防疫，如果國際疫情都還沒控制就先不要談投資。

「有很多人會問我最近有沒有買賣股票，其實這段期間我都沒有交易，但我手上有約7成的非景氣循環股，這些都不受景氣影響」楊禮軒說，其實現在最建議的是讓自己的現金流穩定，不要因為股價下跌而影響自己的生活。

其實在今年暑假我大概還會拿到大概200萬的現金股息，雖然很高興有更多錢可以買股票，不過楊禮軒建議說「但在全球疫情還沒穩定的時候，還是建議多做功課」，在個股方面今年的財報原則上都不會好看，但其實財報其實有累積的效果，可以針對公司研究體質、現金流的部分。

舉例來說，若投資人手上原本就持有股票，這時候就要思考持股的公司現金流會不會有問題，假設疫情會持續到年底，如果它能夠撐到年底活下來，那未來肯定會活得更好，體質不好的公司當然會被淘汰；但現在每個人還是要做好防疫，之後再來談投資才是重要的。

楊禮軒心法

在疫情得到控制前，先不談投資。

心法：研究手上持股及欲投資個股，適時汰弱。

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(中時電子報)