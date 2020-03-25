36歲的林柏昇（KID）本月退伍，僅休息2天即重返演藝工作崗位，加緊賺錢。縱然回歸後行程滿檔，桃花極旺的他不忘經營感情，本刊直擊，3月14日白色情人節及18日這2天，KID身旁都有一位酷似舊愛許維恩的長髮妹相陪，兩人一同返家過夜，還與姚元浩、王心恬這對神祕愛侶去按摩，關係不言而喻。

3月13日在臉書宣告自替代役光榮退伍的KID，隔天下午火速與一名長髮正妹同進同出，打扮休閒的二人，分別身穿白色、駝色長版大衣，一起開車出門到台北市大直打理門面。看似沒睡飽的KID邊走邊打了不少呵欠，但依然善盡陪伴長髮妹的職責，在髮廊一路從下午2點待到傍晚6點，完事後便前往南港路的改裝車廠，與姚元浩及友人會合。

退伍隔天KID和新歡爽嗑石頭火鍋，還找來星友姚元浩作陪。（圖／本刊攝影組）

一行人轉往台北市松山區寶清街上的老牌石頭火鍋店「小紅莓」，用餐氣氛相當熱絡，和長髮妹並肩而坐的KID，更不時笑到樂開懷，雙方互動親密。有趣的是，該火鍋店距離姚元浩的前女友王心凌的香閨，僅僅300公尺之遙。

退伍隔天KID和新歡爽嗑石頭火鍋，還找來星友姚元浩作陪。（圖／本刊攝影組）

到了晚上9點多，飽餐一頓的KID揮別姚元浩等人，帶著長髮妹返回內湖區自家，途中為了買手搖飲料，還在康寧路紅線違規停車。回到住家後，KID與長髮妹直至深夜2點多仍未再出門，疑似同居的二人想必是一夜好眠到天亮。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)