退伍後的林柏昇（KID）在3月18日下午3點，舉行完回歸記者會後，先搭車返家稍作休息，4點半開車出門時，身旁當然少不了這位長髮妹。零變裝的兩人，隨後抵達南港區的有線電視公司辦事，等待期間，長髮妹專心地滑手機，男生則是猴急展開攻勢，伸手搭肩、摸摸小手、四目交接凝望相視而笑後，KID直接湊近女生臉龐聊天，小倆口毫無顧忌地在大庭廣眾下調情。

辦妥事情後，KID載著長髮妹再度造訪姚元浩的汽車改裝廠，短暫停留了半小時後，一行人開車前往台北車站附近的熱炒餐館老店聚餐。席間除了KID與長髮妹，以及姚元浩、王心恬這一對，還有幾位友人作陪，不到晚間7點半，眾人即用餐完畢，相當符合阿兵哥的用餐時間。

KID和女友即使出入公眾場所，依然不顧旁人親密互動。（圖／本刊攝影組）

大夥接著驅車前往大直的腳底按摩店，長髮妹下車後，還細心地幫終於戴上口罩的KID調整角度，才進入按摩店鬆一下，過程中KID一度閉目養神，看起來非常享受，眾人從晚間9點一直按到10點半才離開。下半身放鬆後的KID，與姚元浩在路旁聊了起來，各自的另一半則分別上車等待，KID最後滿足地摸摸了肚皮，便載著長髮妹回到內湖住處。

記者會結束後，KID和新歡再度相約姚元浩，還多了王心恬加入，4人爽去腳底按摩。（圖／本刊攝影組）

記者會結束後，KID和新歡再度相約姚元浩，還多了王心恬加入，4人爽去腳底按摩。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)