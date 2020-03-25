林柏昇（KID）去年4月15日正式入伍服替代役，退伍後火速回歸《綜藝玩很大》及《木曜4超玩》的主持行列，雖然他和王仁甫主持的電競節目《Five鬪！龍虎門》已停錄，但目前手上仍有四個節目，人氣及工作運完全不受當兵影響。恢復自由身的他，除了陪長髮妹，其他時間全留給工作，十分敬業。

3月17日晚間近9點，KID在台北市自由廣場前進行《綜藝玩很大》錄影，與黃鴻升、詹子晴、黃豪平和黃沐妍等一行人，浩浩蕩蕩地走回內湖的電視台，眾人拍完大合照後，KID與黃鴻升拍完節目收尾，長達三天的錄影行程總算結束，此時已是18日凌晨1點，疲憊不堪的KID，終於收工搭計程車回家休息。

由於KID與熊熊搭檔主持常有親密互動，觀眾認為兩人關係曖昧。（圖／翻攝自熊熊臉書）

早年以團體「CIRCUS」初出道時，KID曾與「黑澀會美眉」貝童彤有過3個月的短命戀，2012年起則和許維恩展開剪不斷理還亂的情慾糾葛，直到2016年，雙方終於認愛，更自曝是以結婚為前提交往，不料交往期間，KID爆出曾劈腿D奶直播主「奶精」，事後許維恩選擇原諒，還替男友求情，但二人仍在交往5年後宣告分手。之後許維恩戀上貌似KID的馬來西亞籍師弟呂銳，去年9月二人還被本刊直擊在高鐵南港站甜蜜撫胸擁抱，一同返回許維恩的住處過夜，但10月底，呂銳即宣告退回朋友位置，和許維恩和平分手。

.2017年的金鐘獎頒獎典禮，入圍2項的KID甜牽女友許維恩走星光大道，閃瞎眾人。（圖／本刊攝影組）

日前KID在回歸記者會上表示，不希望再和前女友有瓜葛，卻透露與許維恩還是會互相問候，「我們一直都有聯絡，我現在回歸，她也有傳訊息跟我說加油，但沒有想要把她追回來，就是以工作為主，希望給未來的女友一點空間。」經過本刊連日的觀察後，相信KID早已和他口中「未來的女友」開始交往。

KID退伍後立即重返工作崗位，在自由廣場錄製《綜藝玩很大》。（圖／本刊攝影組）

KID退伍後立即重返工作崗位，在自由廣場錄製《綜藝玩很大》。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)