台灣第四大有線電視系統台業者「台灣數位光訊科技集團」（台數科），3年前併購東森電視失敗後，董事長廖紫岑仍不放棄擴大企業版圖，日前再向國家通訊傳播委員會（NCC）申請變更為新聞頻道，輕騎過關，不料一周後卻又中箭落馬。

2月5日，台數科集團以自製《中台灣生活網》向NCC申請變更為新聞頻道，並在3月4日成功獲得NCC同意，一個月內快速過關，引發傳媒界不小震撼。然而，台數科沒能開心太久，一周後NCC委員郭文忠竟要求重新審議該案，並經代理主委陳耀祥連署後，通過「復議」要求台數科補件再行審議，否決了先前的決議。

新聞頻道具有輿論影響力，在台灣算是「稀有且重要的資源」，NCC上一次通過新聞台申請至少已經是8年前的事了，這次NCC以「專業審慎」評估台數科過往表現，做出同意的決議；雖然要求重新審議的理由說得冠冕堂皇，但NCC委員自提復議，等於打臉自己的專業態度，這在專業掛帥的獨立機關內處理手法，十分罕見。

一名政壇人士告訴本刊，新聞台通過審查意義重大，NCC決策卻峰迴路轉，傳出背後是政院高層直接將手伸進NCC，「指導」獨立機關決策。此舉不只扭曲獨立機關公正性，也重創民進黨政府形象，同時挑動黨內派系的敏感神經。

關於政院是否介入台數科案，政院發言人Kolas Yotaka表示，她本人並沒有介入，的確不清楚；但她也說，政院不會介入媒體證照授權，還是要以NCC講法為主。

台數科董事長廖紫岑近年積極擴展企業版圖，但始終遭遇政治力阻擾。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)