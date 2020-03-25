去年因收受建商賄絡、涉及貪汙被收押的新北市議員陳科名，其家族在新北市、新竹等地坐擁多塊土地，市值高達百億元，但其家族成員出面控訴，陳科名與父親陳茂正聯手盜賣、過戶家族的股份與土地，而陳科名還曾因不滿父親帶小三回家而痛毆父親，鬧上警局，百億地王家族爭產的戲碼正在上演。

3月17日下午，陳科名多位堂兄弟神色凝重控訴血親的荒謬行徑。「陳科名一家人奪人家產，真的是太誇張。」開出第1槍的是陳科名大堂哥葉鎰安，他拿出「土地分配協議書」痛訴，無法想像父親過去盡心盡力照顧陳茂正和陳科名，這對父子卻將算盤打到親人身上，其他家族成員也是同仇敵愾，共同醞釀這起豪門風暴。

葉鎰安說，5叔陳茂正從事建築業，雖然爸爸和其他叔叔都大方提供人脈和資金幫忙，但其事業始終不見起色，還在1989年瀕臨倒閉，此時陳茂正竟將歪腦筋動到兄長身上，設下陷阱謀奪他們的房產。

1990年3月11日，陳茂正以「把土地集中起來，兄弟一起賺」的名義，說服兄長們將土地集中起來共同經營投資，隨後成立「僑助建設股份有限公司」，邀請兄長們出錢投資，4位兄長不捨幼弟破產，加上信任血濃於水的親情，毫不懷疑地把資金、土地往陳茂正手上送。

但就在陳茂正的哥哥葉阿乞、陳阿通、葉鴻榮、陳春德相繼過世後，葉家第3代卻對5叔陳茂正的作風相當不以為然。大堂哥葉鎰安在10年前就已經對僑助建設的營運狀況起疑，暗自追查後竟發現原本該是父親的股份莫名其妙轉到堂弟陳科名名下，原本是各家所持有的土地，也被陳茂正暗度陳倉。

陳科名不滿也曾當過議員的父親陳茂正（右）背叛母親在外結交小三，曾因此痛毆父親。（圖／翻攝畫面）

陳科名的父親陳茂正說：「這件事（遭指侵吞土地跟公司股份）是有1天大哥（葉阿乞）跟我說他不要股份，所以我才會這樣子做。（指過戶兄弟們的股份跟土地到他名下）。」至於捐地給慈濟是兄弟們在餐會酒席上「口頭」答應；所以才會將土地捐給慈濟。對於自己曾因找了小三遭兒子陳科名動粗，陳茂正坦誠確有此事，但他強調：「那個時候科名只是跟我講話比較大聲。」

對於遭控與父親聯手侵吞家族土地一事，陳科名表示，「這件事已經進入司法程序，不便多說。」另針對不滿父親結交小三，因而毆打父親的指控，他則解釋「沒有啦，不可能。」

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(中時電子報)