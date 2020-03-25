新北市議員陳科名出身名門望族，其家族在新北市坐擁多塊土地，被外界稱為「地王家族」，但陳科名與父親陳茂正卻因侵吞祖產，遭到陳家成員提告，陳茂正還在訴訟期間，寄給大哥兒子葉鎰安1本留有「莫忘養育恩」一語的相簿，意圖情緒勒索不要提告，未料此舉惹得葉鎰安更加憤怒。

去年4月，葉鎰安與母親邱阿圓將陳科名1家告上法院，曾與自己互相扶持的親人，現在卻為了近1甲（近3千坪）的建地對簿公堂。而陳茂正父子遭提告後，陳茂正竟寄去1本有葉家2代長輩們的相簿，相簿上還有「莫忘父母長輩養育恩」字句，諷刺字眼讓葉鎰安怒火中燒，更堅定他打官司的決心。

葉鎰安進一步透露，2010年，陳科名不滿父親陳茂正迎娶小三進門，甚至在外生下孩子，因而出手痛毆陳茂正，警方獲報抵達後，只見兩人拉扯成一塊，連忙將盛怒下的陳科名拉開。「陳科名看著他爸這樣對待兄弟，結果也學到他的忘恩負義。」

陳科名的父親陳茂正說：「這件事（遭指侵吞土地跟公司股份）是有1天大哥（葉阿乞）跟我說他不要股份，所以我才會這樣子做。（指過戶兄弟們的股份跟土地到他名下）。」至於捐地給慈濟是兄弟們在餐會酒席上「口頭」答應；所以才會將土地捐給慈濟。對於自己曾因找了小三遭兒子陳科名動粗，陳茂正坦誠確有此事，但他強調：「那個時候科名只是跟我講話比較大聲。」

對於遭控與父親聯手侵吞家族土地一事，陳科名表示，「這件事已經進入司法程序，不便多說。」另針對不滿父親結交小三，因而毆打父親的指控，他則解釋「沒有啦，不可能。」

陳茂正遭侄子控告侵吞地產後，竟寄去葉家家族相本，還寫上「莫忘父母長輩養育恩」，讓侄子葉鎰安怒火中燒。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)