新北市議員陳科名與父親陳茂正遭控侵吞家族祖產而挨告。據了解，陳家5弟陳茂正說服兄弟合夥成立「僑助建設股份有限公司」將土地集合管理，但公司經營逾10載，陳茂正非但沒有給兄長分紅，甚至利用手足間的信任侵吞、過戶家族土地與股份。

本刊調查，陳家的大兒子葉阿乞（從母姓）在1971年靠著在新北市開設第1間旅館「大觀旅社」（現改名馥華大觀旅館），以及新莊區第1間戲院致富，並在新莊區、三峽區、鶯歌區購置地產，其中最大片的就是位於新莊區的土地。

二兒子陳春德開設紡織業，在當年經濟起飛的背景下，累積了雄厚的資金，房產遍布全台；三兒子葉鴻榮（從母姓）則是在三重區經營糖果加工廠，從事國內外銷售，曾經的月營業額更高達上千萬元；四兒子則是在新竹地區經營星級酒店，葉家第2代分別在各行業獨霸一方，進而積累萬貫家財，在新北市，新竹等坐擁大片土地，市值初估超過100億，被外界封為「地王家族」。

「僑助建設股份有限公司」成立後，由陳茂正妻子陳林麗卿掛名負責人與兄長們共同經營，陳茂正藉口「轉帳現金方便」，要大哥葉阿乞的妻子邱阿圓將存摺、印章放在公司，為了將兄弟們的土地拿來開發新泰路「新東京」建案，陳茂正說服兄弟們簽下「土地分配協議書」，但沒人料想的到，竟因此埋下未來家族爭產的禍因。

位於新莊區新泰路上的「新東京」也是葉家財產，但陳茂正卻沒分給哥哥們應有的利潤。（圖／張文玠攝）

僑助建設經營至今已超過幾10個年頭，且新莊地區都市發展日漸興盛，原本低矮的建築都被水泥高樓替代，新莊區內房價已經不可同日而語，但兄長們卻始終沒有拿到應該有的股息，四個哥哥念及手足情份，也不與陳茂正計較與過問。

但就在陳茂正的哥哥葉阿乞、陳阿通、葉鴻榮、陳春德相繼過世後，葉家第3代卻對5叔陳茂正的作風相當不以為然。大堂哥葉鎰安在10年前就已經對僑助建設的營運狀況起疑，暗自追查後竟發現原本該是父親的股份莫名其妙轉到堂弟陳科名名下，原本是各家所持有的土地，也被陳茂正暗度陳倉。

當初兄長們聽信陳茂正所言，簽下「土地分配協議書」將家族土地集中給陳茂正投資，埋下往後爭產變數。（圖／張文玠攝）

陳科名的父親陳茂正說：「這件事（遭指侵吞土地跟公司股份）是有1天大哥（葉阿乞）跟我說他不要股份，所以我才會這樣子做。（指過戶兄弟們的股份跟土地到他名下）。」至於捐地給慈濟是兄弟們在餐會酒席上「口頭」答應；所以才會將土地捐給慈濟。對於自己曾因找了小三遭兒子陳科名動粗，陳茂正坦誠確有此事，但他強調：「那個時候科名只是跟我講話比較大聲。」

對於遭控與父親聯手侵吞家族土地一事，陳科名表示，「這件事已經進入司法程序，不便多說。」另針對不滿父親結交小三，因而毆打父親的指控，他則解釋「沒有啦，不可能。」

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(中時電子報)