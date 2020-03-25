新北市議員陳科名的父親陳茂正遭到控訴，利用兄長們對他的信任，開出不存在的「空氣支票」，將家族土地從哥哥們手中買入，還用計將建設公司股票過戶到兒子陳科名的名下，甚至沒經過其他兄弟同意，慷他人之慨，將位於新莊區新泰路上450坪的空間過戶給慈濟功德會，為陳科名換得榮譽董事職位。

到底陳科名父子倆是如何將股份、土地偷天換日到自己家名下？本刊調查，1998年，陳科名先匯了近1000萬元到邱阿圓戶頭，並將股份過戶到自己名下，製造出花錢購買股份的假象，隔日，僑助建設公司會計再利用邱阿圓放在公司的存摺將1000萬轉回陳科名戶頭內，不花1毛錢就得到公司股份。

「吃相真的太難看啦！」葉鎰安表示，同樣的手法也用在3叔、4叔身上，祖父留下的土地就這樣被陳茂正父子開出的「空氣支票」買下，葉鎰安怒斥，「我們都沒有拿過他開的支票，他支票是開給鬼嗎？」

陳科名為了將股份過戶到自己名下，先匯了1000萬元到邱阿圓（葉鎰安母親）戶頭中，隨後再將1000萬匯回自己戶頭，塑造出買賣假象。（圖／讀者提供）

而陳茂正就在兄弟的幫助下逐漸從谷底翻身，賺到錢後便加入「慈濟功德會」，為了營造樂善好施的形象，他先是說服兄弟們將新莊區新泰路、中環路上的「新東京」建案中的地下室的450坪空間「借」給慈濟使用，更進一步矇騙手足，用計讓4哥同意將空間捐出來。

陳茂正向4哥謊稱大哥同意捐地，要求4哥快點蓋章，4哥不疑有他而點頭答應，這450坪空間也就順理成章到了慈濟名下，「日後4叔與我父親聊到此事時才發現，爸爸根本沒有同意捐地，但為時已晚。」葉鎰安憤怒地說。

陳科名的父親陳茂正說：「這件事（遭指侵吞土地跟公司股份）是有1天大哥（葉阿乞）跟我說他不要股份，所以我才會這樣子做。（指過戶兄弟們的股份跟土地到他名下）。」至於捐地給慈濟是兄弟們在餐會酒席上「口頭」答應；所以才會將土地捐給慈濟。對於自己曾因找了小三遭兒子陳科名動粗，陳茂正坦誠確有此事，但他強調：「那個時候科名只是跟我講話比較大聲。」

對於遭控與父親聯手侵吞家族土地一事，陳科名表示，「這件事已經進入司法程序，不便多說。」另針對不滿父親結交小三，因而毆打父親的指控，他則解釋「沒有啦，不可能。」

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(中時電子報)