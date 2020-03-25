陳家兄弟們對小弟陳茂正百般照顧，就連陳茂正公司瀕臨倒閉之時，哥哥們二話不說出手相救，如今陳茂正卻罔顧當年手足情份，恩將仇報侵吞哥哥們的土地與股份，甚至當3哥葉鴻榮出殯時，陳茂正竟以「我沒空」拒絕送親哥哥最後一程，讓其他家族成員們感到相當痛心。

「他們（陳科名）那時候要選議員，我還去幫他們舉牌子，錢也是一袋一袋往他家送，真的是忘恩負義。」葉鎰安回想，陳茂正與陳科名父子倆過去參選議員時，葉家還為此總動員幫助兩人競選，如今卻演變成這種局面，令他們相當痛心。

儘管家族兄長們都對陳茂正掏心掏肺，但陳茂正卻連哥哥的後事都沒出席。葉家第3子葉鴻榮數年前因病去世，依照傳統，陳茂正身為兄弟，必須在喪禮上親手將釘子釘入棺材中，代表「封棺」，但葉鴻榮之子邀請陳茂正到場時，他竟然以「我沒空」拒絕送親兄弟最後一程，讓親友看盡人間悲哀。

本刊調查，陳科名（50歲）是民進黨現任新北市議員，曾任父親陳茂正擔任台北縣議員時的助理。2019年7月遭控收受建商賄賂向核發建照的工務局施壓，違反貪污治罪條例被羈押，今年1月裁定300萬交保，預計4月1日宣判。而陳茂正（77歲）則是民進黨台北縣議會第10及第11屆議員。

「他連兄弟都要吃、都要騙。我們父親相信他不會幹這種事，但他們竟然吃人夠夠，我們不會就這樣算了。」葉鎰安生氣地說，葉家第2代闔眼前，仍堅信與弟弟陳茂正的手足情，讓葉家第3代心疼又憤怒，他們誓言要拿回每1分被陳科名一家侵吞的土地，也盼透過司法能還給他們1個公道。

陳科名的父親陳茂正說：「這件事（遭指侵吞土地跟公司股份）是有1天大哥（葉阿乞）跟我說他不要股份，所以我才會這樣子做。（指過戶兄弟們的股份跟土地到他名下）。」至於捐地給慈濟是兄弟們在餐會酒席上「口頭」答應；所以才會將土地捐給慈濟。對於自己曾因找了小三遭兒子陳科名動粗，陳茂正坦誠確有此事，但他強調：「那個時候科名只是跟我講話比較大聲。」

對於遭控與父親聯手侵吞家族土地一事，陳科名表示，「這件事已經進入司法程序，不便多說。」另針對不滿父親結交小三，因而毆打父親的指控，他則解釋「沒有啦，不可能。」

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(中時電子報)