第2批武漢包機返台，25日結束檢疫，部分人員前往機場捷運。(賴佑維攝)

第2批武漢包機25日結束檢疫期間，稍早遊覽車陸續離開檢疫所。江姓陸配說，相當感動，謝謝台灣所有醫護，

江婦說，1月20日回武漢，3月25日又能重新回到自己的家，既感恩又開心。她說，相當感恩台灣政府、醫護、衛福部長陳時中、媒體。也大讚台灣防疫，更覺得一路下飛機到檢疫所的遇見醫護，都相當親切。

(中時 )