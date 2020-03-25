結束14天檢疫 第2批武漢包機開心返家 06:562020/03/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 結束14天檢疫，江姓陸配相當開心。(賴佑維攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第2批武漢包機返台，25日結束檢疫，部分人員前往機場捷運。(賴佑維攝) 第2批武漢包機25日結束檢疫期間，稍早遊覽車陸續離開檢疫所。江姓陸配說，相當感動，謝謝台灣所有醫護， 江婦說，1月20日回武漢，3月25日又能重新回到自己的家，既感恩又開心。她說，相當感恩台灣政府、醫護、衛福部長陳時中、媒體。也大讚台灣防疫，更覺得一路下飛機到檢疫所的遇見醫護，都相當親切。 (中時 ) #檢疫 #台灣 #武漢 #感恩 #包機 也許您會感興趣 推薦閱讀 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 警方更新檢疫資料 當場逮到首例嗨玩夜店居家檢疫男 19:012020/03/22 社會 義染疫死亡率爆表 媒體警告實際感染者恐達10倍 00:242020/03/23 國際 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 網傳仍有確診 武漢連夜闢謠 04:102020/03/23 焦點新聞 網傳多地確診 武漢當局急駁斥 04:102020/03/23 兩岸要聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 封城日記完結 居民哭喊能下樓了 01:192020/03/24 焦點新聞 熬過驚心60天 武漢撤跨區卡點 01:192020/03/24 焦點新聞 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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