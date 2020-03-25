今年3月初黃子佼與孟耿如登記結婚，前女友曾寶儀大方獻上祝福，自己的終身大事卻還沒個譜。本刊日前直擊曾寶儀與愛情長跑15年的導演男友林明謙共進晚餐，互動相當甜蜜，她還一度對著男友搞笑裝可愛，氣氛洋溢著滿滿幸福；餐畢後小倆口共撐一把愛的小傘離開，畫面有如偶像劇般浪漫。

被男友摟著的曾寶儀露出淺淺笑容，看起來相當幸福。（圖／本刊攝影組）

白色情人節前一晚，本刊發現曾寶儀與男友林明謙，現身台北市大安區一家泰式餐廳享用晚餐。席間不知道林明謙分享了什麼有趣的事情，曾寶儀時而對男友投以欣賞的眼神，時而又展現活潑淘氣的模樣，俏皮地扮起鬼臉。

交往十五年的二人，在餐廳的互動還是充滿愛意，輕鬆地吃飯、聊天，沒有顧著低頭滑手機，盡情地享受當下。晚餐進行到尾聲，林明謙拿出手機拍下曾寶儀品嘗水果時的幸福表情，結束這場溫馨的晚餐約會。

小倆口到麵包店採買，不忘詢問彼此意見，但才晚間8點多，曾寶儀竟打起呵欠來。（圖／本刊攝影組）

小倆口到麵包店採買，不忘詢問彼此意見，但才晚間8點多，曾寶儀竟打起呵欠來。

下著小雨的春夜氣溫微寒，小倆口離開前向店家借了把傘，擁著對方在雨中漫步。經過一家麵包店時，二人進店消費，此時雖然才八點半，曾寶儀已忍不住打了幾個呵欠。

出了麵包店，曾寶儀與林明謙又一路相擁，畫面甜到出汁。（圖／本刊攝影組）

十分鐘後，逛完麵包店的二人，繼續以連體嬰的方式，步行到停車場取車，接著前往泰式餐廳歸還雨傘，隨後便驅車回到民生社區的住處休息。

出了麵包店，曾寶儀與林明謙又一路相擁，畫面甜到出汁。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)