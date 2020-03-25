四十七歲的曾寶儀，二○○五年和大她三歲的學長林明謙舊情復燃後，感情始終相當穩定，幾度傳出有結婚計畫，但仍沒有進一步的消息。縱使男方曾鬆口對婚事「有打算」，女方也坦言討論過結婚生子的想法，只是現階段二人都認為，不需要藉由婚姻束縛彼此或是讓關係更穩定。對於生孩子，曾寶儀持開放態度，如果懷了就會生，一切順其自然。

回顧曾寶儀的情史，除了曾與演員柯宇綸交往，但最為人所知的，當然還是二○○一年與黃子佼的那一段情。當年她被指是介入黃子佼與小S的第三者，黃子佼揹負「負心漢」罪名多年，曾寶儀的清新形象也重挫，「佼寶戀」談了三年多，最終仍黯然分手。

曾寶儀與黃子佼、小S風風雨雨的三角關係，終於在2017年金鐘獎上大和解，留下經典合照。（圖／報系資料庫）

直到二○一七年的金鐘獎頒獎典禮，曾寶儀、黃子佼與小S同台上演世紀大和解，這段糾纏多年的恩怨總算告一段落。日前黃子佼與孟耿如登記結婚，曾寶儀大方地在臉書送上祝福，更獲得網友大讚「阿寶就是大器！」、「姐，妳總是不會讓人失望。」

才華洋溢的林明謙，曾與曾國駿共同執導由雞排妹等人演出的電影《真愛神出來》。（圖／翻攝自林明謙臉書）

至於曾寶儀的男友林明謙，台大哲學系畢業後，攻讀台北藝術大學戲劇研究所，除了曾在文化大學中文系兼任講師，也擔任過男性健康雜誌國際中文版的主編。很有才華的他，曾出版小說《掛鐘，小羊與父親》，執導過紀錄長片《看不見的台灣》，去年還與曾國駿共同執導喜劇片《真愛神出來》，但林明謙一直很低調，不願以「曾寶儀男友」的頭銜宣傳電影。

在朴寶劍見面會的慶功宴上，朴寶劍及宋仲基主動與主持人曾寶儀合照，讓她感到很窩心。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

外界曾猜測，曾寶儀可能是因為雙親很早就離異，所以對婚姻一事早已看淡，她的老爸曾志偉曾稱讚林明謙「真的很有才華，也非常有判斷力！」但曾志偉也說，不會催促女兒結婚，「他們覺得需要就自然會結，現在勸也沒用，而且我很小就結婚、離婚，讓他們看到我這個樣子，可能就不想結婚了吧！」

曾寶儀和曾國祥都曾表明「不想結婚」，老爸曾志偉勸也沒用，但曾國祥現已是人夫。（圖／報系資料庫）

曾寶儀同父異母的弟弟曾國祥，也曾是不婚主義者，「我對結婚有點抗拒，感覺結婚很沒意思，因為很多人結婚又離婚，那幹嘛要結呢？二個人真的愛對方，其實不需要做什麼來證明給別人看，知道自己彼此的心就夠了。」但去年他與愛情長跑六年的王敏奕在日本北海道結婚，顯然遇到真愛時，還是願意為對方改變。也許哪天時間對了，曾寶儀也會願意嫁了。

能言善道的曾寶儀形象知性專業，近年除當起電影製片，還出書晉身暢銷作家。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)