受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外經濟受到嚴重衝擊，對此，國內經濟專家學者、投資達人皆有不同的看法及建議，但絕大多數專家都認為，只要疫情趨緩經濟情況就會逐漸好轉，但如果疫情繼續惡化就可能出現經濟大蕭條的窘境。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生指出，現在經濟現況其實是沒有問題的，而在2008年金融海嘯時是因為金融面的槓桿操作，超過經濟的實體面所造成失序的情況。

「但現在的經濟動盪是疫情引發民眾的恐慌，導致拋售股票轉而投資低風險的商品」邱達生解釋，在疫情結束後，應該會有很顯著的反轉效果，因現在的新冠病毒跟2003年的SARS同為冠狀病毒，當時疫情過後第二季就有很明顯的向上。

主要是目前還不確定目前的衝擊時間會持續多久，舉個例子，若疫情在上半年或者第三季結束，在第四季很快地就有經濟反轉的情況發生，換句話說「就是現在大家身上都有錢，只是不敢拿出來花」。

其實央行有也提到，目前的降息主要是為了幫助國內的中小型企業度過難關，讓他們能夠以較優惠的利息去貸款，再者目前國外因量化寬鬆，利息已經接近零利率，降息也是避免外來疫情過後，外資會改追逐台幣，若台幣太強就會衝擊我們的出口。

至於如果疫情持續擴散，經濟狀況是否會變得更差，邱達生指出，主計長朱澤民在質詢時就提到，目前GDP下修為2%，而央行總裁楊金龍則表示大約在1.92%，「其實以目前的疫情來講，兩人提出的狀況是一樣的，主計長說的是1000億國安基金進場的情形，楊金龍則是沒把國安基金紓困的情況列入」他說。

但因目前部分國家已經有鎖國、半鎖國的情況，台灣有80％出口都是中間材、零組件，已經深深整合在國際供應鏈上，在過去10年我們有全球的經濟成長有92.5％的相關性，這92.5%代表著全球景氣趨緩的話，台灣也有92.5%的機率經濟下行，因此在疫情過後經濟要回到以往的情況，並不那麼樂觀。

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(中時電子報)