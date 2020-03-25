受到新冠肺炎（COVID-19）影響，各國政府、信評機構紛紛下修2020年GDP，其中，不過絕大多數專家都認為，只要確診人數不再上升或者研發的疫苗時程明朗化，那經濟就會有明顯的上行。

「政府現在應該要思考，一旦疫情失控，難以根治，該優先救哪些企業？像是基礎建設的重工業、鋼鐵業等，都要提早準備。」政治大學金融學系兼任教授殷乃平慎重地建言。

殷乃平指出，二○○八年的金融海嘯後，以美國為領頭羊的量化寬鬆措施，帶來「低利率時代」，使大家把錢大舉投入股市、炒高股價，企業與政府拚命借錢，負債比率高，舉交通運輸業為例，航空公司的很多飛機，都是向銀行借貸購買的。「一旦舉債企業難以還錢，等於露出『褲子都破光，光溜溜的沒錢』模樣，全球債務危機也都會浮現出來，政府一再砸錢補救，也可能會破產。」

政大金融系兼任教授殷乃平指出，受疫情影響，各國的供給與需求都明顯萎縮。（圖／報系資料庫）

此外，殷乃平警示：「全球經濟已面臨衰退，是否會重演一九三○年代的經濟大蕭條？關鍵是看今年疫情發展以及何時能解決，否則在美國羅斯福總統時期建立的世界金融與美元架構，也會崩潰瓦解，全世界都會大翻轉、打掉重練。」

三月二十三日，大陸首席經濟學家論壇高級研究員、國家金融與發展實驗室特聘研究員蔡浩在「ＦＴ中文網」發文表示，「目前還未出現傳統意義上的系統性金融危機，但若全球主要當局不能合力施策，則有向供需雙衰退的經濟危機演進的危險，而金融體系的危機也將伴生出現。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)