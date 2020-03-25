美股期指24日開盤走勢震盪走高，三大期指一度全面漲停，道瓊工業指數大漲超過1300點，晚間更是漲逾1500點，一舉突破20000點大關；標普500指數、那斯達克綜合指數漲幅也都超過5％。

道瓊工業指數報20079.20點，漲1487.27點或8.00%。

標普500指數報2395.95點，漲15855點或7.09%。

那斯達克指數報7307.12點，漲446.45點或6.51%。

美國聯準會祭出「無限制QE」、讓信貸流入地方政府；對於美國總統川普（Donald John Trump）的經濟刺激政策，也有望獲得參議院批准過關，激勵美股期指大漲。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，參議院兩黨對於刺激經濟方案已達成共識；共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）也表示，紓困相關法案的達成近在咫尺。

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(中時電子報)