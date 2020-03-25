小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】你不管我管 侯友宜點名錢櫃

「你不管，我幫你管！」新冠肺炎疫情蔓延，各大KTV人潮聚集空間恐成防疫破口，新北市長侯友宜昨點名板橋錢櫃等9處不配合店家，除擴大臨檢，警方已派員站崗盤查，更搭配公安聯合稽查小組加強稽查，他呼籲業者在國家最困難時候配合政府，否則出現確診案，生意也不用做了。

【2】台版變態攝狼 8歲童也不放過

韓國N號房事件，引發韓人激憤恐慌，警方表示，過去台灣也曾發生多起拍攝性愛影片，進行恐嚇勒索的案件，但通常都是對被害人進行，因國情不同，以此PO網賣錢的狀況未曾發生。

【3】政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年

行政院昨拍板「紓困2.0」新方案，政務委員龔明鑫說，受疫情影響民眾，今年5月申報所得稅可延緩繳稅，最長延1年，或分期繳納最長3年；另公股行庫針對自用住宅1000萬以內房貸利率再降1碼、總計共降2碼（0.5個百分點），為期半年。弱勢老人、兒童、身障者生活補助每月加發1500元，為期3個月，約百萬人受惠。

【4】辛龍忍悲親選塔位 雙雙密碼悼愛妻

劉真22日晚間10時病逝台北榮總，她的追思會將於4月22日在寒舍艾美酒店舉行，追思靈堂則設在龍巖會館，今（25日）下午14時22分開放追悼，精心挑選的日子與時間，呼應辛龍與劉真每月都會慶祝的22日「雙雙節」，喪禮則將以佛教儀式進行。

【5】蕭言中狂想築夢 打造漫畫之城

以幽默單幅漫畫聞名兩岸的漫畫家蕭言中，長年跨足多領域，擔任過舞台劇導演、歌手，還做過旅遊節目主持人。他瀏覽無數城鎮風光，卻驚覺到沒有一個城市以充斥漫畫元素為號召，便興起了「漫畫之城」的夢想，希望以「幽默」與「愛」為主題，將平面漫畫化為一座座立體裝置藝術，打造心目中的夢幻城市。

(中時電子報)