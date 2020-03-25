美新冠肺炎單日新增確診數破萬 達53268例 07:282020/03/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公開的即時統計數據顯示，截至3月25日上午約7點，全美新冠肺炎確診病例已達53,268例，死亡696人。和前一天上午7點相較，新增確診病例破萬，達10054例，而新增死亡病例為163例。 (中時電子報) #新冠肺炎 #單日 #新增確診 #破萬 #53 也許您會感興趣 推薦閱讀 躲開新冠肺炎 坎城影展延後舉辦 04:102020/03/21 娛樂新聞 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 新冠肺炎不僅威脅老人 WHO示警：年輕人並非無敵 09:432020/03/21 生活 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 開放自費篩檢？柯：流感機會遠大於新冠肺炎 10:562020/03/21 政治 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 11:422020/03/21 社會 陸連3日無新增確診個案 20日新增41例皆境外輸入 13:202020/03/21 兩岸 新冠肺炎衝擊高麗菜滯銷 民代與企業家愛心送關懷 14:112020/03/21 生活 全球新冠肺炎26萬餘人確診 1.1萬 人死亡 14:432020/03/21 生活 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 國際熱門新聞 美股大反彈 道瓊飆漲11％ 創1933年來最高單日漲幅 - 國際 義大利累計69,176例 官員： 實際數字恐是10倍 - 國際 反擊「中國病毒」 陸駐法大使館嗆「川普流行病」 - 國際 不只搶衛生紙！亞裔美國人排6小時瘋買它 - 國際 美新冠肺炎單日新增確診數破萬 達53268例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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