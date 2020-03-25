據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公開的即時統計數據顯示，截至3月25日上午約7點，全美新冠肺炎確診病例已達53,268例，死亡696人。和前一天上午7點相較，新增確診病例破萬，達10054例，而新增死亡病例為163例。

(中時電子報)