辣椒(4946)公布2019年度財報，由於遊戲上市後表現不佳，加上認列轉投資損失，全年合併營收3.4億元，合併淨損2.4億元，稅後虧損1.94億元，每股虧損7.11元。

2019年辣椒總計推出北歐奇幻線上遊戲《靈魂之聲Online》以及手遊《棒球大王》，而旗下子公司方舟(6611)推出格鬥手遊《生死格鬥M》，碩辣椒(6736)自製、方舟營運的《新千姬大亂鬥》上市後則持續針對市場反映與獲利能力做優化。然而辣椒集團雖積極推動新遊戲與既有遊戲拉抬營收，受到新遊戲上市後表現不如預期以及廣宣費用支出增加影響，營業淨損為1.47億元，另有無形資產損失及採權益法認列關聯企業減損損失，總計去年合併淨損2.4億元，每股淨值降至5.02元。

2020年辣椒旗下全新棒球遊戲《全民打棒球REMASTERED》將在近期上市，並計畫推出全新西方奇幻冒險MMORPG手遊。除此之外，擅長打造日系遊戲的方舟，上半年將與日本大廠DMM.com合作推出年度大作《凍京Necro》，此款遊戲以豐富的登場角色與細膩的人物故事刻劃作為賣點，將以獨特的風格與明確的市場區隔來吸引玩家，下半年則預定推出由碩辣椒開發的《真．三國無雙斬》最新版本，預期能夠在台港澳市場再度刮起一陣無雙旋風。而碩辣椒自製遊戲《新千姬大亂鬥》將持續優化並積極布局海外，希望推動營收動能衝高，搶占遊戲市場。

(時報資訊)