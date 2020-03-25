《證交所》鈞興-KY今起開放融資券交易 07:442020/03/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鈞興-KY(4571)自108年9月17日上市至今已滿6個月，符合標準規定，公告自今天起得為融資融券交易。 (時報資訊) #鈞興-KY #台灣證券交易所 #融資融券 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 51檔上市櫃股暫緩開盤 10:002020/03/23 財經 《證交所》外資今年賣超破5000億元 12:162020/03/23 財經 逐筆交易首日 顧立雄親赴證交所 系統順利運作 17:492020/03/23 財經 《證交所》逐筆交易首日交易系統穩，投資人幾乎採限價委託 08:022020/03/24 財經 《台北股市》太景＊-KY、兆遠、笙科股、大宇資等24日起預收款券(2-2) 08:522020/03/24 財經 《台北股市》太景＊-KY、兆遠、笙科股、大宇資等24日起預收款券(2-1) 08:522020/03/24 財經 鈞興-KY自3/25起得為融資融券交易 17:052020/03/24 財經 鈞興 今起得融資融券 04:102020/03/25 證券．權證 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 獨家》台水董座圈定胡南澤內升 「最長命總座」出頭天 - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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