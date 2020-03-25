台股成交量能自23日逐筆交易上路時實施後明顯下滑，引發市場關心散戶是否因交易新制而退場。金管會對此表示，台股23日成交量仍高於2019年平均，且當日自然人交易比重反提升至54.4％，顯示散戶交易量未受新制影響，整體交易量變化並未出現異常。

證期局副局長蔡麗玲表示，台股逐筆交易於23日上路實施，當日集中市場成交量約1540.5億元、櫃買市場約281.75億元，合計成交量1822.25億元，雖低於近期日均量2000億元水準，但仍高於2019年日均量的1556.36億元。

此外，台股在新制上路前的20日自然人交易占比約51.4％，23日逐筆交易上路首日的自然人交易比重不減反增，進一步提升至54.4％，顯見逐筆交易屬於中性制度，散戶交易並未因新制上路而減少。

至於逐筆交易上線首日交易量下降，蔡麗玲推測，可能由於國際情勢變化大，加上近期金管會祭出調降借券賣出限額、有條件禁止平盤下放空等措施，對成交量造成影響，也有可能是投資人仍在熟悉逐筆交易系統，但成交量並未出現異常減少情況。

(時報資訊)