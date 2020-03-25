金管會公布最新裁罰案，指出2018年對遠雄人壽進行一般金檢時，發現有未通盤檢討法遵制度及風險評估、未建立利變型壽險核保控管機制、替法人「假投保真理財」等5大缺失，依違反保險法及洗錢防制法規定，合計裁罰350萬元及6項糾正。

保險局指出，遠雄人壽過去因辦理不動產投資開發及銷售缺失，數度遭金管會裁罰，此次金檢發現公司仍未對先前裁處事項，通盤檢討法遵制度洛點及風險評估，且法遵單位未確實辦理專案查核，依違反保險法規定裁罰180萬元。

其次，遠雄人壽未適時檢討訂定的保經代通路績效考核準則，未將保經代招攬爭議案件、保經代遵循合約條款情形等因素納入考核，且未依所訂作業規範採取強化控管措施，依違反保險法規定裁罰60萬元。

再者，遠雄人壽亦發生替法人「假投保真理財」狀況，在承辦機構法人投保利變型保單時，未建立完整核保及保全作業，即企業以保障員工、訴求員工福利及留才目的投保，但保單受益人均為法人、實屬理財行為，依違反保險法規定裁罰60萬元。

同時，遠雄人壽在辦理法人保戶的實質受益人辨識作業時，未採取合理驗證措施，依違反洗錢防制法規定裁罰50萬元。最後，遠雄人壽的內控3防線聯繫溝通機制、法遵制度及專案查核、內部稽核作業，以及董事會及審計委員會運作，均未有效發揮功能。

而遠雄人壽尚有未確實管控旅平險要保書收回、漏建檔防制洗錢作業的黑名單資料庫、未落實執行客戶姓名或名稱檢核作業、撰寫國外投資報告不完整、辦理資安監控及系統更新等作業不周、未將商品銷售後檢討結果提報董事會報告等缺失，合計遭核處6項糾正。

(時報資訊)