受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，COMPUTEX 2020（台北國際電腦展）確定延期至9月舉辦，且9月28日至30日僅三天，天數也縮減。COMPUTEX 2020將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新等主題。

新冠肺炎疫情擴散，目前已累積超過30萬人確診、分布於全球167國，已嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。COMPUTEX主辦單位外貿協會秘書長葉明水及台北市電腦公會總幹事杜全昌23日共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月辦理。

為了持續服務全球有需求的參展廠商及買主，今年COMPUTEX將延期至9月28日至30日，於台北南港展覽館2館舉行，將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，外貿協會將透過全球63個駐外單位加強洽邀全球買主來台參觀9月的COMPUTEX。

針對持續力挺COMPUTEX的國內參展廠商，主辦單位將於6月原檔期期間，在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以Webinar型式分享5G與AIoT等智慧科技應用與最新趨勢。

(時報資訊)