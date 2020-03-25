行政院近期大動作調動國營事業、公股行庫高層人事，資源分配戰讓民進黨派系鬥爭浮上檯面。行政院長蘇貞昌昨說，有一家做了以後，不但公司內亂，汽車還會去撞飛機，3天還撞了2次，把他拉下來也是剛好而已，這段話指的就是桃勤公司前董座郭榮宗。對此，資深媒體人韋安表示，蘇貞昌不要防疫當前，就「前瞻佈局」人事，引爆綠營內部權力鬥爭。若引發「政治風暴」，讓民眾厭惡「吃相」，恐怕院長的位子頂多只會坐到520。

蘇貞昌日前拔除桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟3人董座職務，這3人的背景，都與隸屬民進黨新潮流系的桃園市長鄭文燦關係密切。同屬新系的台水前董事長魏明谷日前突然宣布請辭，傳出也是「被請辭」。蘇貞昌昨表示，其中一個是華航子公司，當時華航董事長告訴他說，屆期不必再派，也可以省負擔，尤其華航最近受疫情衝擊很大，高級主管都已減薪，能省一個錢是一個錢，所以他同意了。蘇也暗指桃勤公司做了以後很不好，不但公司內亂，而且汽車還會去撞飛機，3天還撞了2次，「所以我把他（指郭榮宗）拉下來也是剛好而已」。

對此，韋安在臉書質疑，蘇貞昌欺負老實人嗎？鄭文燦不爭不搶，對權力很低調節制。蘇卻以不能酬庸政治人物的名義，一下子拿掉與桃園有關的三位公營（官營）公司董事長。

面對蘇貞昌說把郭榮宗拉下來剛好而已，韋安說蘇意指被換下來的董事長郭榮宗活該！韋安提及，郭榮宗不僅是桃園多屆立委，而且學歷也是國立台灣海洋大學航運管理碩士。當桃勤董事長，不光是政治酬庸，與桃勤的業務類別也算學以致用，「至於『汽車撞飛機』，應該是負責日常營運管理的總經理負責吧？」

韋安認為，蘇貞昌去年助蔡英文連任有功，但別人也有功，這幾個董事長應該也算是輔選的功臣。2020桃園蔡英文大勝韓國瑜18萬8千票，13行政區僅輸復興，不能有功無賞，打破要賠。他直言，蘇貞昌不要防疫當前，就「前瞻佈局」人事，引爆綠營內部權力鬥爭，如果引發政治風暴，讓民眾厭惡「吃相」，恐怕院長的位子頂多只會坐到520。

(中時電子報)