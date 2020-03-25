新冠肺炎疫情延燒，好萊塢影星、NBA球星陸續中標，而日本喜劇王、人稱「怪叔叔」的70歲資深藝人志村健，傳出因肺炎住進東京某醫院治療，甚至被爆戴呼吸器治療，情況恐不樂觀，而志村健公司今（25日）則出面證實，志村健17日出現疲勞症狀，19日有發燒和呼吸困難，20日住院並在23日確診罹患新冠肺炎。

志村健17日因疲勞症狀在家休息，19日出現發燒和呼吸困難症狀，20日住院、被診斷有嚴重肺炎，並在23日確診新冠肺炎，志村健至今仍在醫院接受治療，感染源頭不明，而志村健17日到20日都在家裡，接觸者也接受檢測並居家隔離。

70歲志村健確診新冠肺炎，成為日本演藝圈首例確診新冠肺炎的案例。其實，志村健上月才剛過完70歲生日，卻傳出身體狀況欠安住進醫院，志村健被傳出因咳嗽、發燒住院，由於症狀和新冠肺炎相似，因此被盛傳染新冠肺炎，而志村健的經紀人今凌晨對外證實他緊急入院，公司則在稍早證實志村健確診一事。

(中時電子報)