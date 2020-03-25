櫃買中心公告，桃園老牌飯店業者晶悅（2718）因有重大事項待公布，上櫃股票今（25）日起暫停交易，待公布上述重大訊息後再申請恢復交易。由於晶悅先前即傳出客房部將自4月起暫停營運、並通報將資遣員工，市場預期相關重大訊息將與此相關。

晶悅國際飯店原名桃園大飯店，為1981年即開業營運的老字號飯店，設有388間客房，2011年3月轉上櫃交易。三發地產（9946）2013年透過旗下3家投資公司，藉由公開收購取得經營權，由董娘楊顯玲擔任董事長，並於2015年更名為晶悅國際飯店。

晶悅上櫃後營運維持穩健，2012～2016年營收落於2.51～2.78億元，每股盈餘（EPS）落於0.15～1.53元。惟受來台陸客及韓團持續縮減，加上北部新飯店陸續開出，2017年起本業營運轉弱，2018年每股虧損0.47元，營運首見轉虧。

晶悅尚未公布2019年財報，自結合併營收2.29億元，年增4.65％，終止連2年衰退。前三季稅後虧損373萬元、每股虧損0.09元，雖仍處虧損狀態，但虧損幅度較前年同期虧損1386萬元、每股虧損0.61元明顯收斂。

受來台陸客縮減、加上新冠肺炎疫情衝擊，晶悅2020年2月自結合併營收驟降至491萬元新低，月減達81.14％、年減達70.68％。累計1～2月合併營收3096萬元，年減15.99％，創同期次低。

市場先前傳出，晶悅已暫停4月1日以後訂房，客房部將自同日起暫停營業、但餐廳部仍正常營運，同時已陸續通報桃園市勞動部就服處，將資遣約36人。對此，晶悅重訊公告並未否認，僅表示是否歇業須待董事會決議後確認，將於董事會決議後公告。

而晶悅去年曾規畫將飯店進行都更，並與三發地產簽署委託協議書，但11月中以整體營運規畫考量而終止。而三發地產近來爆發「家庭宮鬥」風暴，前董事長鍾俊榮指控晶悅有5億元資金流向不明，晶悅對此重訊澄清強調純屬虛構，並宣稱保留法律追訴權。

(時報資訊)