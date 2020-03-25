晶華（2707）國際酒店集團因股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報。2020年2月自結稅前獲利0.29億元，年減達71.37％，稅後淨利0.28億元，年減65.64％，每股盈餘（EPS）0.22元，亦年減達65.63％，首季營運將明顯轉淡。

由於去年春節落於2月、比較基期較高，加上新冠肺炎疫情衝擊商務及觀光旅遊市場，晶華2020年2月自結合併營收3.78億元，月減44.89％、年減29.03％，創逾7年低點。累計1～2月合併營收10.66億元，年減9.15％，為近6年同期低點。

據了解，晶華1月獲利表現良好，雖然目前營運仍維持獲利，但面對疫情未見止歇曙光，集團決議啟動自救，包括董監事將不領取2019年酬勞，高階主管主動減薪30％，人事部則積極規畫「觀光業轉型培訓」課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標。

晶華2019年合併營收年減2.1％，降至65.35億元的近5年低點，但本業獲利顯著提升。在比較基期較高的不利狀況下，歸屬母公司稅後淨利年減1.8％，仍創13.44億元次高，每股盈餘10.58元則創歷史第3高，連2年賺1股本，營運仍續繳佳績。

在短、中期資金無虞狀況下，晶華為維護股東長期投資權益，董事會仍決議2019年下半年擬配息3.9206元，盈餘配發率約82.54％，加計上半年配息6.1248元，合計全年共配息10.0454元，盈餘配發率達94.95％。

晶華近9日股價急跌36.8％、創逾13年新低，在去年營運續繳佳績、維持大方配息政策下，24日股價跟進大盤反彈，終場以漲停價104元作收、站回百元關卡，成交量降至563張。三大法人則轉為小幅買超9張。

(時報資訊)