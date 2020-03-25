新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣確診案例破兩百，前立委陳學聖在政論節目表示，陳時中對於日漸擴大的疫情恐束手無策，應該換人改由更高階層的人士接手，此話一出不僅遭到網軍出征，就連知名主播張雅琴都反嗆他「邏輯有問題」。

陳學聖表示曾在政論節目表示該撤換陳時中，居然就遭大批網友出征，讓他好奇難道陳時中不能說、不能碰，甚至成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌，至於會提議換掉陳時中，不是前段防疫沒作好，而是疫情環境遽變影響之下，已從上半場單純防疫，變成添入經濟萎縮、物資搶購等問題，如今已非陳時中一個人所能承擔，呼籲後面的大人應該要站出來，而不是只會躲在幕後，對於遭到網友砲轟，也讓他感嘆無疑是民主社會在開倒車。

對於陳學聖一番言論，讓知名主播張雅琴難以接受，痛批提議換掉陳時中根本是「邏輯有問題」，至少陳時中能穩定民心才是最重要，直言：「管他是不是小英的擋箭牌，只要他是台灣人民的擋箭牌都OK啊」，接著嘲諷純粹是藍軍吃味。

(中時電子報)